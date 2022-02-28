بعد تتويجه بكأس السعودية.. الجواد “إمبلم رود” للأمير سعود بن سلمان لن يشارك في كأس دبي العالمي

قررت مزرعة واسطبلات الأمير سعود بن سلمان، الاعتذار عن مشاركة الجواد “إمبلم رود ” بطل كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة، في بطولة كأس دبي العالمي.
وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بعد موافقة الأمير سعود بن سلمان، وذلك تمهيداً لتجهيز الجواد “إمبلم رود” والاستعداد للمشاركة للعام القادم في بطولة كأس السعودية للفروسية.
وفاز الجواد “إمبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة 1 وقيمة الجائزة 20 مليون دولار في بطولة كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض. وفق “أخبار 24”.