نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بعد تتويجه بكأس السعودية.. الجواد “إمبلم رود” للأمير سعود بن سلمان لن يشارك في كأس دبي العالمي
28/02/2022   5:02 م

بعد تتويجه بكأس السعودية.. الجواد “إمبلم رود” للأمير سعود بن سلمان لن يشارك في كأس دبي العالمي

+ = -
742

قررت مزرعة واسطبلات الأمير سعود بن سلمان، الاعتذار عن مشاركة الجواد “إمبلم رود ” بطل كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة، في بطولة كأس دبي العالمي.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بعد موافقة الأمير سعود بن سلمان، وذلك تمهيداً لتجهيز الجواد “إمبلم رود” والاستعداد للمشاركة للعام القادم في بطولة كأس السعودية للفروسية.

وفاز الجواد “إمبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة 1 وقيمة الجائزة 20 مليون دولار في بطولة كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض. وفق “أخبار 24”.

بعد تتويجه بكأس السعودية.. الجواد “إمبلم رود” للأمير سعود بن سلمان لن يشارك في كأس دبي العالمي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200612.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.