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جديد المحليات > إطلاق خدمة الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في جسر الملك فهد
28/02/2022   5:02 م

إطلاق خدمة الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في جسر الملك فهد

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أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مجموعة متنوعة من أنظمة السداد من شأنها تسهيل عملية عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن تفعيل الخدمة بشكل كامل لحاملي البطاقات البنكية السعودية من استخدام خاصية الدفع دون اللمس في بوابات رسوم الجانب البحريني، وحاملي البطاقات البنكية البحرينية من استخدام خاصية الدفع في بوابات رسوم الجانب السعودي، بزمن قياسي يصل إلى ثوان معدودة.

وأبانت أن الخدمة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتقليل زمن عبور المسافرين، وتبني التقنيات الإلكترونية الحديثة، وتسهيل العبور من خلال بوابات الدخول.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في إحصائية لعام 2021م تجاوز إجمالي عدد المركبات العابرة للجسر 4.9 مليون مركبة، بمعدل زمن عبور بلغ 20 دقيقة للمركبة الواحدة لإنهاء كافة الإجراءات.

جسر الملك فهد

وفق “أخبار 24”.

إطلاق خدمة الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في جسر الملك فهد

جديد المحليات
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