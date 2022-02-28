“تقويم التعليم” تنهي تطبيق اختبارات الرخصة المهنية “التخصصي” للوظائف التعليمية

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي)، ووصل عدد المختبرين إلى ما يقارب 200 ألف متقدم.
وأوضحت الهيئة أن عدد المتقدمين للاختبار في المقرات (الورقية) بلغ 84.5 ألف متقدم و95.7 ألف متقدمة، وتم تطبيق الاختبار في 103 مقرات للرجال وللنساء موزعة على مدن ومحافظات المملكة، حيث طبقت خلال الفترة من 23 – 27 فبراير 2022م، واستهدفت المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وأشارت إلى أنها أتاحت تطبيق الاختبار من خلال عددٍ من المقرات (المحوسبة) التابعة لها، الموزعة على مدن ومحافظات المملكة وعددها 75 مقرًا وذلك خلال الفترة من 6 – 16 فبراير 2022م، وبلغ عدد المختبرين أكثر من 13 ألف متقدم ومتقدمة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الاختبار يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة التعليم العام وكفايته، فيما يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا 38 تخصّصًا.