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جديد المحليات > ​”مكافحة المخدرات” توضح ما يحدث للعقل عندما يستمر الشخص في التعاطي
28/02/2022   10:39 م

​”مكافحة المخدرات” توضح ما يحدث للعقل عندما يستمر الشخص في التعاطي

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أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ما الذي يحدث للعقل عندما يستمر الشخص في تعاطي المخدرات، ومدى تأثير ذلك على خلايا المخ.

وقالت اللجنة إن خلايا المخ وأنظمة العقل تتضرر بشكل خطير بسبب الاستمرار في تعاطي المخدرات، وكذلك يُصبح الشعور بالسعادة مرتبطاً بالتعاطي، ويقل نشاط العقل وقدرته على معالجة المعلومات، ورفض أنظمته التفاعل مع المخدر مما يتسبب في زيادة الجرعة.

وأضافت أن استمرار التعاطي يُحدث استنزاف قدرات الخلايا العصبية على إفراز المواد الضرورية للشعور بالراحة والطمأنينة، ويصبح هناك اعتماد كلي من قِبل العقل على المخدرات لإفراز بعض النواقل العصبية الضرورية. وفق “أخبار 24”.

​”مكافحة المخدرات” توضح ما يحدث للعقل عندما يستمر الشخص في التعاطي

جديد المحليات
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