سلم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، اليوم (الإثنين) في محافظة الطائف، عددا من الوحدات السكنية في مشروع “مدينة الورود” لمستفيدي برنامج “سكني” ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بحضور أمين المحافظة أحمد القثامي وعدد من مسؤولي الوزارة.
ويمتد مشروع “مدينة الورود” على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، ويضم 4.7 ألف فيلا سكنية، ويوفّر جودة البناء والتخطيط المستدام باستخدام أحدث تقنيات البناء الحديثة والمؤهلة.
ويتميز المشروع بكونه ضاحية سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وبموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني للمحافظة على طريق السيل، ويتم تنفيذه بأحد أحدث أساليب بناء القوالب النفقية (TF)، ويبعد نحو 10 دقائق عن قلب محافظة الطائف والمنطقة المركزية وحوالي 15 دقيقة عن جامعة الطائف ونحو 20 دقيقة عن مطار الطائف ومنطقة الهدا. وفق “أخبار 24”.
ويأتي “مدينة الورود” ضمن 3 مشاريع تحت الإنشاء بالمحافظة ، توفر أكثر من 5.5 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات، منها مشروع “مدينة الورود”، ومشروع “تاج المصيف” الذي يضم 556 فيلا سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 300 -400م2، بالإضافة إلى مشروع “الفتح” الذي يوفّر 488 وحدة سكنية ما بين شقق وفلل تقع على مساحة تزيد عن 109 آلاف م2 في حي السيل الصغير.
وعلى مستوى المخططات، تتضمن محافظة الطائف 3 مخططات سكنية تشمل مخطط “واحة الجليل” الذي يوفر 6.6 ألف قطعة أرض، و”واحة الميقات” الذي يوفر 5.1 ألف قطعة أرض، حيث أصدرت عقود الأراضي عبر موقع وتطبيق “سكني” وبدأت أعمال البناء الذاتي من قبل المستفيدين، بالإضافة إلى مخطط “أزهار الطائف” الذي يوفر ألف أرض سكنية، ومن المتوقع إطلاقه قريبًا.