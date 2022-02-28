بينهم وزير الداخلية.. مسؤولون وشركات ضمن المكرّمين في حفل منصة “إحسان”

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الإثنين)، المتبرعين في الأعمال الخيرية، وذلك ضمن حفل بعنوان “تكريم المحسنين” تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشملت قائمة المُكرّمين من الفئة الماسية، كلًّا من رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي كان أول سفير لمنصة “إحسان”، ومصرف الراجحي، وأوقاف الشيخ صالح الراجحي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومجموعة المرجان، وشركة “سابك”، وشركة “علم”، وشركة “تحكم”، والبنك الأهلي السعودي. وفق “أخبار 24”.
وضمت الفئة البلاتينية من المُكرّمين كلًّا من، أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وشركة “أرامكو”، وأوقاف عبدالله بن عبدالعزيز الخيرية، وشركة “STC”.
فيديو | نيابة عن #ولي_العهد.. أمير #الرياض يكرم مُحسني #منصة_إحسان#الإخبارية#تكريم_المحسنين pic.twitter.com/3viXPi8HIM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2022