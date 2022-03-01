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جديد المحليات > ما هي الحالات التي لا تتحمل فيها الدولة ضريبتي “القيمة المضافة” و”التصرفات العقارية”؟
01/03/2022   8:20 ص

ما هي الحالات التي لا تتحمل فيها الدولة ضريبتي “القيمة المضافة” و”التصرفات العقارية”؟

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استعرض برنامج سكني الحالات التي لا تتحمل فيها الدولة ضريبة “القيمة المضافة”.

وأشار البرنامج إلى أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم، ويتضمن “فيلا – شقة – دوراً – دوبليكس”، مبيناً أن ذلك لا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % بما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول الجاهز للسكن فقط للمواطن، فيما لا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي. وفق “أخبار 24”.

ما هي الحالات التي لا تتحمل فيها الدولة ضريبتي “القيمة المضافة” و”التصرفات العقارية”؟

جديد المحليات
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