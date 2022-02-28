تعرف على أسباب “تشنج أصابع القدم” والحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب

تمثل القدمان أهمية كبرى لجسم الإنسان وحياته، ونحرص جميعا على أن تكون القدمان بصحة جيدة، إلا أنهما تتعرضان بين الحين والآخر إلى تشنجات في أصابع القدم والتي تصيب الكثير من الأشخاص.
وهناك عدة أمور قد تتسبب في تشنج أصابع القدم مثل: ارتداء حذاء ضيق، أو المشي المكثف، تابع قراءة المقال الآتي لتعرف كل ما يهمك عن تشنج أصابع القدم، كما أن بعضها قد يستدعي الذهاب إلى الطبيب.
ومن أسباب تشنج أصابع القدم:
1. ضعف أو شد في العضلات
2. التعرض للإصابات
3. لبس حذاء غير مناسب
4. حدوث الجفاف
5. تلف الأعصاب
6. التقدم في السن
7. ضعف تدفق الدم
8. حدوث فشل في الكبد والكلى
كما أن هناك طرقا لمعالجة تشنج أصابع القدم ومنها: ممارسة التمارين الرياضية، واستخدام الكمادات الباردة والساخنة، وشرب الماء، وتغير النظام الغذائي. وفق “أخبار 24”.
ويوجد أعراض ترافق تشنج أصابع القدم تستدعي زيارة الطبيب، التي تشمل الآتي:
1- ألم شديد لدرجة عدم القدرة على المشي.
2- أعراض التهاب مرافقة للتشنج، مثل: الحمى.
3- تشنج مرافق لبعض الأمراض، مثل: الفشل الكلوي، والسكري.
4- شحوب القدم أو انتفاخها.
5- تنميل في أصابع القدم.