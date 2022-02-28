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جديد المحليات > بالفيديو.. “البنوك السعودية” تكشف عن أحدث أسلوب للاحتيال المالي في ظل التطور التكنولوجي
28/02/2022   10:40 م

بالفيديو.. “البنوك السعودية” تكشف عن أحدث أسلوب للاحتيال المالي في ظل التطور التكنولوجي

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كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عن أحدث طرق الاحتيال المالي المنتشرة في ظل التطور التكنولوجي وتعدد وسائل التواصل التي قد تخدع المستفيدين.

وحذرت اللجنة من انتشار أسلوب جديد للاحتيال المالي يبدأ بانتحال شخصية اسم شركة تجارية رسمية، حيث يقوم المحتال بتغيير امتداد البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة بآخر مزيف، ينتهي “ml.”، مبينةً أن البريد يحتوي على رقم حساب مصرفي دولي لإتمام عملية الدفع والتحويل، ليتم تغييره فور إتمام العملية. وفق “أخبار 24”.

ونصحت اللجنة بضرورة قراءة عنوان البريد بحذر، والتأكد من عناوين الشركات الرسمية، مشددة على عدم تحويل الأموال لجهات خارجية مشبوهة.

بالفيديو.. “البنوك السعودية” تكشف عن أحدث أسلوب للاحتيال المالي في ظل التطور التكنولوجي

جديد المحليات
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