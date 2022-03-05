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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع
05/03/2022   2:08 م

مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

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سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) انخفاضاً ملحوظاً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 283 حالة، بانخفاض قدره 80 حالة عن يوم أمس.

ولايزال نزول منحنى الحالات الحرجة متوالياً، حيث بلغ إجماليها 443 حالة، بانخفاض قدره 18 حالة عن أمس (الجمعة)، فيما بقيت حالات الوفاة عند مستوى مستقر، مسجلة حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9006.

في المقابل تشهد حالات الشفاء مستويات مرتفعة مقارنةً بالإصابات، حيث تم تسجيل 525 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من المرض إلى 726876 من أصل 747119 منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتواصل مراكز اللقاح المنتشرة في قرابة 600 مركز على مستوى مناطق المملكة، تلقيح المواطنيين والمقيمين على السواء، حيث تم إعطاء أكثر من 50 ألف جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم في السعودية إلى 61.4 مليون جرعة.

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مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

جديد المحليات
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