“الأرصاد”: يصدر تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة في عدة مناطق وأمطار رعدية على أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت) تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية في عدة مناطق، وأمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى خفيفة بأخرى.
وقال المركز، إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وعسير، والمنطقة الشرقية، ونجران، والباحة، ستشهد رياحاً نشطة واتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل مدن الخرمة، والموية، وتربة، ورنية بمنطقة مكة المكرمة، ومدن بيشة وتثليث بعسير، وتستمر حتى الـ6 مساء، أما في المدينة المنورة فتشمل الحناكية، والعلا، والمدينة المنورة، والمهد، واليتمة، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الـ5 مساء.
وأضاف أن الحالة تتضمن محافظات الأفلاج، والخرج، والدلم، والسليل وودادي الدواسر بمنطقة الرياض، وتستمر حتى الـ6 مساء، وفي محافظات الأحساء والبطحاء وبيقيق وحرض وخريص وسلوى وقرية العليا بالشرقية تستمر حتى الـ5 مساء.
وأشار إلى أن مدن نجران، ويدمة، وثار، وحبونا، وخباش بمنطقة نجران ستشهد أتربة مثارة، فيما تشهد مدن الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد؛ عوالق ترابية، مبينًا أن الحالة تستمر في المنطقتين حتى الـ7 مساء.
وذكر المركز أن مدن الجبيل والخبر والدمام، والظهران والعديد والقطيف والنعيرية ورأس تنورة، بالإضافة إلى الأحساء والبطحاء وبيقيق وحرض وخريص وسلوى وقرية العليا بالشرقية ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى الـ5 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عدداً من المدن بمنطقة الرياض ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة، وذلك يشمل: الحريق والدرعية والدوادمي والرين والزلفي، والرياض، والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم، ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، ويستمر ذلك حتى الـ6 مساء.
ولفت إلى أن عدداً من المحافظات بالمنطقة الشرقية ستشهد أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، ويشمل ذلك الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الـ4 مساء.