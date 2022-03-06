​”الحقيل” يؤكد تيسير وأتمتة كامل رحلة المستثمر عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، على تيسير وأتمتة كامل رحلة المستثمر عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” وذلك بطرح العديد من الفرص الاستثمارية بما يحقق الشفافية والعدالة في المنافسات.
وأوضح، خلال كلمته في حفل إطلاق ملتقى الاستثمار بالجوف 2022 “استثمر بالجوف”، أن رحلة المستثمر أصبحت ميسرة وإلكترونية بشكل كامل بدءًا من طرح الفرصة حتى توقيع العقد، مؤكداً أن منظومة الاستثمار البلدي تعزز من رفع جودة الحياة في المدن والارتقاء بخدماتها.
وأضاف أن ملتقى الاستثمار بالجوف يُعد منصة لبناء العلاقات وتشارك الأفكار واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة ورسم خارطة الفرص المستقبلية، مبيناً أنه تم طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية متنوعة في المنطقة تستهدف جميع فئات المستثمرين وبأنشطة متنوعة.
وتابع بأن الملتقى من شأنه أن يخلق العديد من الشراكات واتفاقيات التفاهم التي سيتم ترجمتها على أرض الواقع إلى مشروعات تنموية تحقق الأهداف وتوفر الوظائف وتسهم في نهضة وازدهار المنطقة، مشيراً إلى أنها بدأت بخلق بيئة تشريعية استثمارية جاذبة للاستثمار. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي في جميع القطاعات وخاصة قطاع تحفيز المدن ضمن القطاع البلدي يُعد أحد توجهات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل الوزارة طرح وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تتعلق بجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.