فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يقوم بزيارة لهيئة محافظة الخرج

ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية المتواصلة لمنسوبيها وبمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض وفضيلة المساعد .
تم في صباح هذا اليوم الأحد ٣٨١٤٤٣ زيارة فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري لهيئة محافظة الخرج ويرافقه فضيلة الشيخ / محمد الشقيفي مدير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع .
ثم ألقى فضيلته كلمته التوجيهية تحت مناشط حملة ( اعتزاز ) تحت عنوان ( هكذا تأسسنا اعتزازنا وغايتنا واضح في رايتنا )
وقد حضر هذا اللقاء كافة منسوبي هيئة محافظة الخرج ومنسوبي هيئة محافظة الدلم .
وقدم فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف شكره لفضيلته و إلى الجهود الجبارة التي يبذلها معالي الرئيس العام والرئاسة وفضيلة مدير عام الفرع في تطوير منسوبي الجهاز وإثراء المخزون الفكري والثقافي لديهم وفق المنهج الصحيح.