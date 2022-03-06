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جديد الخرج > فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يقوم بزيارة لهيئة محافظة الخرج
06/03/2022   10:25 م

فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يقوم بزيارة لهيئة محافظة الخرج

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ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية المتواصلة لمنسوبيها وبمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض وفضيلة المساعد .

تم في صباح هذا اليوم الأحد ٣٨١٤٤٣ زيارة فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري لهيئة محافظة الخرج ويرافقه فضيلة الشيخ / محمد الشقيفي مدير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع .

ثم ألقى فضيلته كلمته التوجيهية تحت مناشط حملة ( اعتزاز ) تحت عنوان ( هكذا تأسسنا اعتزازنا وغايتنا واضح في رايتنا )

وقد حضر هذا اللقاء كافة منسوبي هيئة محافظة الخرج ومنسوبي هيئة محافظة الدلم .

وقدم فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف شكره لفضيلته و إلى الجهود الجبارة التي يبذلها معالي الرئيس العام والرئاسة وفضيلة مدير عام الفرع في تطوير منسوبي الجهاز وإثراء المخزون الفكري والثقافي لديهم وفق المنهج الصحيح.

فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يقوم بزيارة لهيئة محافظة الخرج

جديد الخرج
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