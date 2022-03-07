“الخطوط السعودية”: استمرار شرط “التحصين” للسفر عبر الرحلات الداخلية

أكدت شركة الخطوط الجوية السعودية، استمرار العمل بشرط التحصين للسفر عبر الرحلات الداخلية التابعة لها، وذلك بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية.
وجاء تأكيد الشركة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى استمرار شرط وجود الحالة مُحصن لاستخدام الرحلات الداخلية.
وأوضحت الشركة، أن السفر سيكون مسموحاً على الرحلات الداخلية للضيوف وفقاً للحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” وتحديداً لحالة مُحصن لمن أكمل جرعات لقاح كورونا، وحالة معفي، بالإضافة إلى الفئات غير الملزمة باللقاح وهم الأطفال أقل من 12 سنة. وفق “أخبار 24”.