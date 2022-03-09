تحت رعاية خادم الحرمين.. التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم تنطلق غداً

تنطلق غداً التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ23، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتقدر جوائز المسابقة التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأكثر من 3 ملايين ريال، تقدم للفائزين في فروع المسابقة من البنين والبنات.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنَّ المسابقة تستمر حتى العاشر من شعبان، ويتنافس فيها 119 متسابقًا ومتسابقة، ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وسيكون الحفل الختامي للبنين في يوم الجمعة 15 شعبان، والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 شعبان.
وأبان أن المسابقة تؤكد مدى عناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وصولًا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المسابقة أضحت معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، منوهًا بالدعم الكبير الذي تلقته الوزارة من القيادة لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الأمر الذي يسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة، ويجعلهم لَبنات صالحة تخدم الوطن والمجتمع.