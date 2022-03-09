مستجدات “كورونا”.. تواصل انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة واستقرار حالات التعافي والوفاة

سجلت الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة انخفاضاً خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 187 حالة، بانخفاض قدره 32 حالة عن يوم أمس، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير الماضي.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول، بمقدار 27 حالة جديدة غادرت العناية المركزة، ليبلغ إجماليها 354 حالة.
وسجلت حالات التعافي من الفيروس 483 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 279206 حالات من أصل 748121 إصابة بالفيروس.وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ 28 ديسمبر 2021، حيث تم تسجيل حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9013 حالة وفاة.