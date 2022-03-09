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جديد المحليات > بالصور.. وفد من مجلس الشورى يزور قلعة الدوسرية وقرية جازان التراثية
09/03/2022   2:05 م

بالصور.. وفد من مجلس الشورى يزور قلعة الدوسرية وقرية جازان التراثية

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زار وفد من مجلس الشورى، عدداً من المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة جازان، شملت قلعة “الدوسرية”، وقرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي.

واطلع الوفد برئاسة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، على طابع قلعة الدوسرية التي تُعد أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة جازان، وهي تقع أعلى قمة جبل في وسط مدينة جيزان وتطل على البحر الأحمر.

كما زار الوفد قرية جازان التراثية، مطلعين على ما تضمه القرية من بيئات مختلفة، تشمل البيت الجبلي والتُهامي والفرساني وكذلك السوق الشعبي، وتُعد معلمًا بارزًا يُشير لحقبة زمنية من تاريخ المنطقة القديم.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وفد من مجلس الشورى يزور قلعة الدوسرية وقرية جازان التراثية

جديد المحليات
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