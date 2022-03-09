حاول إنقاذه فكاد أن يلحق به.. خال الطفل الغـريق في مستنقع الدمام يروي تفاصيل الحـادث

كشف خال الطفل الذي غـرق في أحد المستنقعات بالحي السابع في ضاحية الملك فهد بالدمام تفاصيل جديدة عن الحـادث.
وذكر خال الطفل “تركي”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن الحـادث وقع عقب عودة الأخير من المدرسة عقب أدائه اختباراته.
وأضاف أن الطفل كان يلهو في الحوش الخاص بمنزله لكن بعد مرور نصف ساعة تقريبا لم يسمعوا صوته فخرجوا للبحث عنه، وتفاجئوا بسقوطه في المستنقع.
ولفت إلى أن المستنقع على عمق يتراوح من 5 إلى 6 أمتار تقريبا، وأنه سبح في المستنقع لكي يحاول إنقاذ الطفل لكنه كاد أن يغـرق فسحبه أخوه لكي لا يلحق به نفس مصير “تركي”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنهم تواصلوا مع الدفاع المدني الذي باشر الحـادث وأخرج الطفل، مشيرا إلى أنهم سارعوا بنقل الطفل إلى المستشفى لكن الأخير تـوفي.
الجدير بالذكر أن أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، وجه بالتحقيق في حـادث غـرق الطفل “تركي” البالغ من العمر 8 سنوات.
فيديو | خال الطفل الغريق يروي لـ #الإخبارية تفاصيل الحادثة ويؤكد: عمق المستنقع يبلغ 6 أمتار وعند محاولتي إنقاذه كدت أن أغرق لولا تدخل أخي#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/yPfpBnxgjj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2022