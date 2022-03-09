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جديد المحليات > تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية في تونس
09/03/2022   4:53 م

تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية في تونس

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دشنت الجهات المعنية في المملكة المرحلة الثالثة من تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية “Saudi Visa Bio” في تونس.

ويمكّن التطبيق طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس من تسجيل الخصائص من أماكن وجودهم عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات.

كما سيمكن هذا التطبيق الحجاج والمعتمرين عند قدومهم إلى المملكة بعمل مطابقة فقط دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية، كما يأتي استخدامها تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الحكيمة؛ للتسهيل على الحجاج والمعتمرين.

تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية في تونس

جديد المحليات
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