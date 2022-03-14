بالفيديو.. هتان باهبري بعد السقوط أمام الاتحاد: الشباب تأثر بغياب المهاجم بعد رحيل إيغالو

علق لاعب الشباب، هتان باهبري، على خسارة فريقه أمام نظيره الاتحاد، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “باهبري”، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله على كل حال، كنا نسعى لتحقيق نتيجة أفضل، ولكن كل يوم يفرق.. هارد لك للاعبي وجماهير الشباب، كان نفسنا نفرحهم، ولكن إن شاء الله سنفكر في المباراة المقبلة”.
وتابع: “اليوم لم يحالفنا الحظ أمام الاتحاد، وصلنا للمرمى أكثر من مرة، ولكن لم يكن لدينا حظ في التسجيل، رحل عن فارقنا إيغالو وجاء جون ماري، ولكن ابتعد للإصابة، ولكن فقدنا الحس التهديفي، ولم نستسلم وسنواصل لآخر مباراة في الدوري”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
” كنا نرغب بتقديم مستوى أفضل و نسعى للتركيز في المباراة القادمة، واليوم لم يحالفنا الحظ”
هتان باهبري – لاعب #الشباب#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/UJM62FEzFm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022