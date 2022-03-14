بالفيديو.. عبدالعزيز البيشي: الدوري قريب من الاتحاد.. ولكن

تحدث لاعب الاتحاد، عبدالعزيز البيشي، عن فوز فريقه أمام الشباب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “البيشي”، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله توقعنا الفوز المستحق، كنا مضغوطين بسبب خسارة المباراة الماضية، ولكن نجحنا في العودة بشكل جيد في مباراة الشباب، و3 نقاط مهمة في الدوري وإن شاء الله سنحاول في مواصلة الانتصارات وتحقيق الدوري”.
وعن الخروج من أجواء الخسارة ضد الهلال، في المباراة الماضية، أوضح البيشي: “الفريق البطل يجب أن يستغل الخسارة ليعود أقوى، والحمد لله حققنا المطلوب في مباراة الشباب، وإن شاء الله سأواصل التسجيل بالرأس في المباريات المقبلة”.
وعن الاقتراب بتحقيق لقب دوري المحترفين، أضاف “البيشي”: “الدوري قريب منا إن شاء الله، باق مباريات صعبة، وسنحاول تحقيق الفوز من أجل حصد اللقب.. وسعيد بانضمامي للمنتخب الوطني”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
” نسعى لمواصلة الانتصارات، و الدوري قريب لكن تبقى مباريات صعبة ”
عبدالعزيز البيشي – لاعب #الاتحاد#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/b82yhc3Bkn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022