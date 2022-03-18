أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعًا طفيفًا في عدد الإصابات الجديدة، حيث سجلت 105 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع قدر 8 حالات عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول، حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 220 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس، حيث تم تسجيل 193 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 731831 حالة من أصل 749373 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الـوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفـاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9025 حالة وفـاة. وفق “أخبار 24”.