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جديد المحليات > “مرافقة الكفيل” شرط إلزامي لعبور العمالة المنزلية جسر الملك فهد
18/03/2022   3:04 م

“مرافقة الكفيل” شرط إلزامي لعبور العمالة المنزلية جسر الملك فهد

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أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه يلزم للعمالة المنزلية مرافقة الكفيل حال رغبتهم في عبور جسر الملك فهد.

وأضافت أنه يلزم لدخول المملكة أو الخروج منها عبر جسر الملك فهد، أن تكون العمالة المنزلية محصنة في تطبيق “توكلنا”، كما اشترطت أن تكون العمالة برفقة الكفيل أو من يحمل اسمه حسب الجهة المعنية.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أعلنت مؤخرًا تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة والقدوم إليها، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد. وفق “أخبار 24”.

“مرافقة الكفيل” شرط إلزامي لعبور العمالة المنزلية جسر الملك فهد

جديد المحليات
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