تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية في المملكة المتحدة

دُشِن رسميا تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية (Saudi Visa Bio) في مرحلته الثالثة في المملكة المتحدة.
وسيمكّن التطبيق طالبي تأشيرات الحج والعمرة في المملكة المتحدة من تسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيًا.
ومن المقرر أن يقوم الحجاج والمعتمرون عند القدوم إلى المملكة بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.
يذكر أن حفل التدشين أقيم بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، حسن الجميع، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة عمار العمار، بمشاركة عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة. وفق “أخبار 24”.