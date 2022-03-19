بالصور.. مدير تعليم الخرج يهنئ القيادات الإشرافية والمدرسية وأبناءه الطلبة بانطلاقة الفصل الدراسي الثالث

الإعلام والاتصال _ فواز الجليفي :
يهنئ مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي منسوبي ومنسوبات تعليم الخرج بانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، مثمنا جهود القيادات التعليمية، والإدارية، وأبنائه الطلبة في قطاعي البنين والبنات، والتي بذلت خلال الفصلين الدراسيين الماضيين من هذا العام، وأكد د. خالد على إدارات المدارس استمرارية هذه الجهود ومضاعفتها خلال الفصل الدراسي الثالث الذي سيطبق لأول مرة في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، جاء ذلك خلال حديثه بمناسبة العودة الحضورية الكاملة التي تتوافق مع بداية الفصل الدراسي الثالث والذي سينطلق -بإذن الله- غدا الأحد 17/8/1443هـ.
وعبّر د. خالد العتيبي عن سعادته بعودة الدراسة الحضورية الكاملة بعد إعلان الجهات الصحية العليا في المملكة بانحسار جائحة كورنا، وعودة الحياة الطبيعية لكافة القطاعات، مبينا أن حكومتنا الرشيدة قد بذلت الغالي والنفيس في مواجهة هذه الجائحة؛ من أجل سلامة المواطن والمقيم على أرض هذا البلد الطاهر. وقال الدكتور خالد: إن مدارس الخرج ولله الحمد جاهزة لاحتضان أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ، وممارسة الأنشطة الصفية وغيرالصفية.
وعن نظام الفصل الثالث الذي سيطبق هذا العام لأول مرة، قال د. خالد العتيبي: إن من أهم متطلبات رؤية 2030: مسايرة الدول المتقدمة والمتطورة في مجال التعليم، وهذا ما تعمل عليه وزارة التعليم، حيث تستهدف الرفع من مستوى خدمات المنظومة التعليمية كافة، وهي بذلك تسعى لتحقيق الأهداف الأساسية للتطوير من خلال تحديث الأنظمة، وتطويرها؛ من أجل رفع كفاءة قطاع التعليم، وتحقيق الاستفادة الكاملة في المجالات البشرية، والتقنية، والتدريبية، والعلمية، والإدارية.
وقال مدير تعليم الخرج: إن من أبرز أهداف تطبيق الفصل الدراسي الثالث الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، والمواد التعليمية، وأن الفصل الدراسي الثالث سيساهم في الحفاظ على التراكم المعرفي للطلاب من خلال تعدد وسائل التقويم واستمراريتها طوال العام. كما أن الفصول الثلاثة ستساعد الجهات التعليمية في تقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا وبناتنا بجودة أعلى وأدق. مبينا أن قصر مدة الفصل الدراسي في هذا النظام سيتيح للطالب وللطالبة وللمعلمين الفرصة لتجديد النشاط، وسيساهم في تقليل شعورهم بالملل.
وختم مدير تعليم الخرج تصريحه بتطلعاته وآماله في أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بتحقيق التميز العلمي والإنجازات والنجاحات في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية وتمثيل تعليم الخرج خير تمثيل.