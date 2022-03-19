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رياضة > “الفراج”: الهلال يعطي الدوري قبلة الحياة.. ويؤجل حسم الأمور إلى ما بعد العيد
19/03/2022   2:20 م

“الفراج”: الهلال يعطي الدوري قبلة الحياة.. ويؤجل حسم الأمور إلى ما بعد العيد

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على فوز الهلال أمام نظيره الأهلي، مساء الجمعة، بدوري المحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال يعطي الدوري قبلة الحياة ويؤجل حسم الأمور إلى ما بعد العيد الهلال هذا (مشكل كبير)”.

وحقق فريق الهلال فوزًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4- 2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة بالمركز العاشر.

“الفراج”: الهلال يعطي الدوري قبلة الحياة.. ويؤجل حسم الأمور إلى ما بعد العيد

رياضة
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