طقس اليوم.. أمطار رعدية على المرتفعات تشمل الرياض والقصيم وتمتد للشرقية والشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتحديداً الطائف.
وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك مناطق القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وخاصة مدينة الطائف.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.