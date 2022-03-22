مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة.. وحالات التعافي عند مستوى مرتفع

عاودت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها من جديد، مسجلة 125 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعدما شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة الماضية، ليبقى منحنى الإصابات في مستواه التنازلي الذي بدأه في 19 يناير 2022.
كما سجلت حالات التعافي من مرض كوفيد 19 معدلات مرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، لتسجل 170 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 732454 من أصل 749855 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل، تواصل انخفاض الحالات الحرجة الذي بدأ منذ مطلع فبراير الماضي، حيث غادرت 6 حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 178 حالة. وفق “أخبار 24”.
وبقيت حالات الوفاة عند مستواها المنخفض الذي بدأته في أكتوبر 2021، إذ أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9032.