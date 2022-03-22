حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف.
وبينت أنها خصصت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.
كما حددت مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام، مشددة على المصلين بالالتزام وارتداء الكمامة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها خصصت 3 أبواب رئيسية لدخول وخروج المعتمرين، وهي باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام، كما خصصت 144 باباً لدخول المصلين، و3 جسور لتنظيم تفويج الحشود وهي جسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر المروة.