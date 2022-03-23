الأربعاء.. الأخضر الأولمبي يواجه أوزبكستان في افتتاح بطولة دبي الدولية

يفتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا (الأربعاء) مبارياته ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، والممتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويلاقي “الأخضر” منتخب أوزبكستان، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات ـ الرابعة مساءً بتوقيت المملكة ـ، على ملعب “ذا سفن” في دبي.
وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي على رأس المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.