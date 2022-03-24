قبل المواجهة الحاسمة.. كيف يخطط رينارد لإيقاف أخطر لاعبي المنتخب الصيني؟

يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة من العيار الثقيل، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويستضيف استاد الشارقة بالإمارات مواجهة الأخضر السعودي أمام نظيره الصيني، في مباراة ستلعب بدون حضور جماهيري.
ويضمن الفوز للمنتخب الوطني التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة التي يتنافس فيها الأخضر والمنتخبان الياباني والأسترالي على بطاقتي التأهل المباشر.
ويعد المنتخب الصيني من الفرق الجيدة، وقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتهت بفوز الأخضر بنتيجة (3-2).
ويملك المنتخب الصيني لاعبًا مميزًا يمثل الخطر الأكبر على المنتخب الوطني، خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وهو اللاعب “وو لي” المحترف في صفوف فريق إسبانيول.
وو لي
يعد لاعب المنتخب الصيني، المحترف ضمن صفوف إسبانيول الإسباني، وو لي، العنصر الأهم والأبرز ضمن قائمة “التنين”. وسجل الهدف الثاني للمنتخب الصيني في شباك المنتخب الوطني خلال مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من التصفيات. وفق “أخبار 24”.
ويعتمد المنتخب الصيني على لاعب إسبانيول في نقل الفريق إلى الحالة الهجومية، بفضل سرعته وقدرته على المراوغة.
ولد وو لي في منطقة نانجينغ، التابعة لمقاطعة جيانغسو في الصين عام 1991، وسجل اسمه في تاريخ كرة القدم الصينية، باعتباره أصغر لاعب يلعب مباراة احترافية في كرة القدم بالصين، وكان عمره أقل من 15 عامًا.
وكان وو لي قد دخل التاريخ بعدما بات أول لاعب صيني يحرز هدفًا في مرمى برشلونة، ليدخل التاريخ، ويضيف إلى سجله إنجازًا جديدًا.
كما أنه أول لاعب صيني في التاريخ يشارك في مباراة بالدوري الإسباني، وأول لاعب صيني يسجل هدفا بالدوري الإسباني وكان في شباك بلد الوليد.
كيف يوقفه رينارد؟
إيقاف خطورة وو لي سيشغل تفكير المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، خاصة أنه يبحث عن اللعب بشكل هجومي ويخشى في الوقت ذاته من الهجوم المرتد.
وسيعتمد المدرب الفرنسي سعود عبدالحميد في مركز الظهير الأيمن مع منحه تعليمات بالالتزام الدفاعي ومراقبة وو لي، خاصة أن مدافع الهلال يملك السرعات اللازمة.
كما من المتوقع أن يمنح رينارد تعليمات لأحد لاعبي الارتكاز بالتغطية الدفاعية ومعاونة سعود عبدالحميد، وسيكون على الأرجح محمد كنو.