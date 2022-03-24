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جديد المحليات > أخذت 7 ملايين من المشترين دون تسليم المنتج.. “التجارة” تغلق شركة حديد والجهات الأمنية تطيح بصاحبها
24/03/2022   5:06 م

أخذت 7 ملايين من المشترين دون تسليم المنتج.. “التجارة” تغلق شركة حديد والجهات الأمنية تطيح بصاحبها

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أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم (الخميس) مقرات تابعة لإحدى شركات بيع الحديد بالرياض بعد ثبوت تورط القائمين عليها في ممارسة النصب والاحتيال، وذلك بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة التجارة أن الشركة لم تلتزم بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها، مضيفة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مالك الشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبينت أن الشركة تعثرت في تسليم 166 مواطناً المنتج بعد أن قاموا بسداد قيمة 1500 طن من حديد التسليح المصنع محلياً بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز 7 ملايين ريال.

وأشارت إلى أنه اتضح أن الشركة أوهمت المشترين بعرض وبيع منتجات التسليح بأقل من قيمتها السوقية، وعدم إيفائها بوعود التسليم للبضاعة المبيعة والتعثر في إعادة المبالغ للمشترين. وفق “أخبار 24”.

وكشفت أنها أحالت مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظراً لاعتبارها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية وإعادة الحقوق لأصحابها.

أخذت 7 ملايين من المشترين دون تسليم المنتج.. “التجارة” تغلق شركة حديد والجهات الأمنية تطيح بصاحبها

جديد المحليات
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