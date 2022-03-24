منها 4 نسخ تواليًا.. تاريخ مشاركات “الأخضر” في كأس العالم

ضمن المنتخب الوطني، في وقت سابق من اليوم (الخميس)، التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي.
ورفع المنتخب الياباني رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 21 جمعها من 9 مباريات، فيما توقف رصيد المنتخب الأسترالي عند النقطة 15 ليكون أقصى معدل قد يصله هو 18 نقطة أقل من المنتخب الوطني الذي يمتلك 19 نقطة قبل مباراته اليوم أمام الصين.
وحال فوز المنتخب الوطني اليوم (الخميس) أمام نظيره الصيني سيتصدر مجموعته قبل جولة من نهاية التصفيات ولكنها لن تؤثر على بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من المونديال التي لا تُعد الأولى التي تشهد تواجد الأخضر.
ونستعرض خلال السطور التالية عدد المرات التي تأهل بها المنتخب الوطني لكأس العالم وماذا فعل في كل نسخة بالمونديال:
1994
وحلّ الأخضر بالمركز الثاني في مشاركته بنسخة 1994 بعد جمعه رصيد 6 نقاط ليتأهل رفقة هولندا صاحبة الرصيد ذاته ولكنها تصدرت بفارق المواجهة المباشرة وضمت المجموعة منتخبات: بلجيكا والمغرب وهولندا.
وصعد الأخضر لدور 16 من المونديال ولكنه هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره السويدي.
1998
وتذيل المنتخب الوطني مجموعته برصيد نقطة جمعها من تعادل أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق.
وضمت مجموعة الأخضر كلًا من: فرنسا، الدانمارك وجنوب أفريقيا.
2002
وتذيل الأخضر ترتيب مجموعته بدون أي نقاط؛ حيث ضمت المجموعة منتخبات: ألمانيا وأيرلندا والكاميرون.
2006
وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2006، متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة جمعها بتعادل أمام نظيره التونسي.
وضمت مجموعة الأخضر في هذه النسخة منتخبات: إسبانيا، أوكرانيا وتونس.
2018
وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2018 التي استضافتها روسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها بفوز أمام المنتخب المصري. وضمت مجموعة الأخضر في هذه النسخة منتخبات: أوروغواي، روسيا ومصر. وفق “أخبار 24”.
2022
وهي النسخة السادسة التي ستشهد مشاركة المنتخب الوطني بكأس العالم ولكن هذه المرة ستستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة.