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جديد المحليات > “التعليم” تطلق مبادرة BootcampX لتعزيز مهارات الطلاب والباحثين عن عمل
24/03/2022   5:08 م

“التعليم” تطلق مبادرة BootcampX لتعزيز مهارات الطلاب والباحثين عن عمل

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أطلق وزير التعليم، حمد آل الشيخ، مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”.

وتشمل مبادرة BootcampX ثلاثة مسارات رئيسية هي: مسار إعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في المجالات الأكثر طلباً، ومسار التطوير المهني لإعادة تأهيل القدرات البشرية لمهارات جديدة، ومسار تأهيل الباحثين عن عمل عبر التدريب المكثف على المهارات في المجالات المطلوبة للحصول على فرص في سوق العمل.

وتقدم المبادرة فرصاً تدريبية مكثفة عبر برامج مطورة تتراوح مدتها ما بين 3 – 6 أشهر مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم، وتستهدف البرامج التدريبية كلاً من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والباحثين عن عمل، والموظفين. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المبادرة تشتمل على مجالات رئيسية عدة منها: تصميم تجربة المستخدم UX، إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتصميم واجهة المستخدم UI، والتسويق الرقمي، وتطوير الويب، والتقنية المالية، وإدارة المنتجات.

“التعليم” تطلق مبادرة BootcampX لتعزيز مهارات الطلاب والباحثين عن عمل

جديد المحليات
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