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رياضة > المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه
24/03/2022   5:07 م

المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه

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ضمن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي.

واستفاد المنتخب الوطني من فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الصتفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وبفوز اليابان على استراليا، احتل الأخضر السعودي، وصافة المجموعة الثانية في التصفيات، برصيد 19 نقطة، خلف اليابان التي جمعت 21 نقطة، في المركز الأول، في انتظار نتيجة المنتخب الوطني أمام نظيره الصيني في وقت سابق من اليوم.فيما جمعت استراليا 15 نقطة حتى الآن. وفق “أخبار 24”.

المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه

رياضة
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