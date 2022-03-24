“الإحصاء” تعلن عن موعد انطلاق التعداد السكاني للمملكة وتوضح طرق المشاركة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، فحوى التغريدات الغامضة التي حملت أسئلة مختلفة، إلى جانب تاريخ 10 مايو 2022.
وأوضحت الهيئة أن تاريخ 10 مايو سيشهد انطلاق التعداد السكاني “تعداد السعودية 2022″، وذلك تحت شعار “لنعد للمستقبل”.
وقالت الهيئة إن العدّ الفعلي لبرنامج تعداد السعودية 2022 سيبدأ في العاشر من مايو المقبل، مبينة أنه يمكن المشاركة في التعداد من خلال 3 طرق.
وأبانت أن الطريقة الأولى تتمثل في العد الذاتي، و هو أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية وتتمثل في الاستغناء عن زيارة الباحث للأُسرة، ويقوم رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونًيا عن طريق رابط على الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الطريقة الثانية هي: العدّ الميداني، ومن خلالها يقوم موظفو التعداد بزيارة جميع الأسر والأفراد الذين قاموا باختيار المشاركة في التعداد؛ عن طريق العد الميداني خلال مرحلة العد الفعلي، وذلك لاستيفاء استمارة التعداد ميدانياً بمساعدة الباحث الميداني.
وأشارت إلى أن الطريقة الثالثة تتثمل في “محطات العدّ الذاتي” ، وهي تمكن السكّان من اللقاء بباحثي العدّ الميداني في محطات العد الذاتي الموجودة في الأماكن العامّة ومراكز التسوق، وتعبئة استبانة التعداد بمساعدتهم.
وكان عدد من الوزارات وإمارات المناطق قد نشر التغريدة الغامضة التي حملت أسئلة مختلفة، بالإضافة إلى تاريخ 10 مايو 2022، وتزامن ذلك مع انتشار كبير لحملة ظهرت في الطرقات تحمل التاريخ نفسه المذكور في تغريدة الجهات الحكومية.
#نعد_لنعد للمستقبل #تعداد_السعودية_2022 في 10 مايو. pic.twitter.com/dAj5wiarjo
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 24, 2022