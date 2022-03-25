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جديد المناطق > شاهد.. ممشى البهجة بالدمام يجذب الزوار بتصميمه الفريد
25/03/2022   11:31 م

شاهد.. ممشى البهجة بالدمام يجذب الزوار بتصميمه الفريد

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يحظى ممشى البهجة بحي النزهة في الدمام بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي والجلوس فيه.

وصُمم الممشى بإسفلت ملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، إلى جانب التركيز على الهوية السعودية والتصاميم العصرية.

ويتضمن مقاعد مصممة بقوالب ثلاثية الأبعاد، حيث تعد المرة الأولى التي يتم فيها الاستفادة من هذه التقنية في تشكيل المشهد الحضري والبيئة العمرانية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ممشى البهجة بالدمام يجذب الزوار بتصميمه الفريد

جديد المناطق
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