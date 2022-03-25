شاهد.. ممشى البهجة بالدمام يجذب الزوار بتصميمه الفريد

يحظى ممشى البهجة بحي النزهة في الدمام بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي والجلوس فيه.
وصُمم الممشى بإسفلت ملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، إلى جانب التركيز على الهوية السعودية والتصاميم العصرية.
ويتضمن مقاعد مصممة بقوالب ثلاثية الأبعاد، حيث تعد المرة الأولى التي يتم فيها الاستفادة من هذه التقنية في تشكيل المشهد الحضري والبيئة العمرانية. وفق “أخبار 24”.
ممشى البهجة بحي النزهة بالدمام، بمقاعده المصممة بقوالب ثلاثية الأبعاد، تصاميم عصرية ،عناصر تفاعلية ، بهوية سعودية..#عيش_الشرقية #أنسنة_المدن #جودة_الحياه pic.twitter.com/sk8SpERmmQ
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) March 25, 2022