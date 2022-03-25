انطلاق فعاليات سباق السعودية الكبرى stc للفورمولا1 2022

انطلقت اليوم (الجمعة)، فعاليات اليوم الأول من سباق جائزة السعودية الكبرى stc لفورمولا 1 لعام 2022، لتستمر لمدة 3 أيام.
وفتحت حلبة كورنيش جدة، اليوم، أبوابها لجمهور سباقات الفورمولا 1 والمتسابقين، للمرة الثانية بعد السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي، الذي شهد فوز لويس هاميلتون بعد صراع مع ماكس فيرشتابين الذي حسم فيما بعد اللقب لصالحه في ختام موسم سباقات «الفورمولا1» لعام 2021.
وسيشارك السائقون في أول حصتين للتجارب الحرة، التي تتيح لهم الفرصة للتكيف مع التحديات التي يفرضها مسار حلبة جدة، واختبار سيارات الفورمولا 1 الجديدة على الأقسام الضيقة عالية السرعة في حلبة كورنيش جدة قبل الحصة التأهيلية المهمة غداً.
وسيشهد اليوم أيضاً انطلاق سلسلة الفورمولا 2، الرافد الأكبر لسائقي الفورمولا 1، إلى جانب أطول تحدٍّ بورشه سبرنت الشرق الأوسط، والتي تعود أيضاً إلى جدة بعد سباقها الأول في شهر ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وطُرحت تذاكر السباق مؤخراً للجمهور المحلي والدولي، إلى جانب سباق الفورمولا 1 الرئيس، وسيستمتع جميع حاملي التذاكر أيضاً بمشاهدة سلسلة سباقات لدعم الفورمولا 2 وسلسلة تحدٍّ بورشه سبرنت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستقام في الحلبة ومناطق الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع.