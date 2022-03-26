اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم (السبت)، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي لعام 1443 هـ.
وتضمن الجدول أن يبدأ كل من الشيخ أحمد بن طالب والشيخ صلاح البدير صلاة التراويح في أول أيام رمضان، فيما الشيخ خالد المهنا والشيخ عبد المحسن القاسم في اليوم الثاني.
ويؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة الـ27، كل من الشيخ خالد المهنا في التسليمات الأولى، والشيخ عبد المحسن القاسم في التسليمات الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
وكان السديس قد اعتمد جدول أئمة صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام لشهر رمضان 1443 هـ.