وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وسيتم بموجبها إدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج “طموح”.
وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد أعمال القطاع العقاري، وتصنيف المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة وفق معايير “منشآت” لتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
كما تهدف المذكرة إلى دعم الأنشطة العقارية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار بما يماثلها من برامج الدعم في هيئة “منشآت”، ودعم منشآت القطاع العقاري المعتمدة تحت برنامج الامتياز العقاري.
وسيتم بموجب المذكرة أيضا تقديم عدد من الدورات المتخصصة من خلال المعهد العقاري لرواد الأعمال المرشحين من منشآت، وترشيح المنشآت العقارية والكوادر الوطنية المؤهلة للاستفادة من دعم “منشآت”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “طموح” يقدم باقات تدريبية واستشارية وبرامج داعمة للمنشآت، ويتضمن البرنامج عدة برامج أخرى منها: “طموح للمنشآت الصغيرة”، و”طموح للمنشآت المتوسطة”، و”طموح للتجارة الإلكترونية”.