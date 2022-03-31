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جديد المحليات > بالصور.. وزير التعليم يكرّم 33 مدرسة و517 معلماً ومعلمة من المتميّزين
31/03/2022   6:17 م

بالصور.. وزير التعليم يكرّم 33 مدرسة و517 معلماً ومعلمة من المتميّزين

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كرّم وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، 517 معلماً ومعلمة من المتميزين والمتميزات الحاصلين على معدل 85% فأكثر في متوسط اختباري التربوي العام والتخصص.

وأوضحت الوزارة أن نحو 118 معلماً ومعلمة تم تكريمهم حضورياً على مسرح وزارة التعليم، و399 معلماً ومعلمة من الحاصلين على معدل 85% فأكثر في متوسطِ اختباري التربوي العام والتخصص تم تكريمهم في إداراتهم التعليمية.

وأشارت إلى أنه كرم 33 مدرسة تميّزت في نتائج اختبار TIMSS الدولي، إضافة إلى تكريم 5 إدارات تعليم، وأفضل 5 مكاتب تعليم. وفق “أخبار 24”.

وأكد وزير التعليم أنَّ مبادرة “تكريم” تأتي اهتماماً من وزارة التعليم بالمعلمين والمعلمات، وتقديراً لجهودهم، وواحدةً من مبادرات تعزيز التنافس في المجتمع التعليمي؛ للمُضيِّ به نحو بناء مجتمعٍ معرفيٍّ منافسٍ وواعد.

صور

صور

صور

بالصور.. وزير التعليم يكرّم 33 مدرسة و517 معلماً ومعلمة من المتميّزين

جديد المحليات
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