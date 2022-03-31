لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للجنسين.. بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقيتين مع “كريم” و”هنقرستيشن”

وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقيتي تعاون مع شركة كريم، و”هنقرستيشن”، لتمويل المواطنين والمواطنات الراغبين في ممارسة العمل الحُر في مجال النقل الموجه وتوصيل الطلبات.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن الاتفاقية الموقعة مع كريم تهدف لتوفير 7.5 ألف فرصة عمل حر للمواطنين والمواطنات الذين يرغبون في زيادة دخلهم واستثمار مهاراتهم وأوقاتهم في مزاولة عملهم عبر تطبيق “كريم”.
وأبان أن الأثر المتوقع من الاتفاقية الموقعة مع “هنقرستيشن”؛ خلق 3.1 ألف فرصة عمل حر للمواطنين والمواطنات، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات.
وفق “أخبار 24”.