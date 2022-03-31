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جديد المحليات > شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادماً من الرياض
31/03/2022   11:31 م

شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادماً من الرياض

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، قادماً من الرياض، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد العسكر، وعدد من كبار المسؤولين. وفق “أخبار 24”.

وغادر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق مساء اليوم، وكان في وداعه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.

خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادماً من الرياض

شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادماً من الرياض

جديد المحليات
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