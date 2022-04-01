طقس اليوم.. رياح نشطة تؤثر على أجواء مكة والمدينة وتبوك والجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحاً أن تلك الحالة ستمتد إلى أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، فيما سيكون الطقس مُستقر على بقية المناطق.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.