هلال رمضان يزين سماء المنطقة العربية عقب غروب شمس اليوم

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم (السبت)، هلال قمر شهر رمضان المبارك ، إذ سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة أن القمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأبان أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمس (الجمعة) عند الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت مكة، منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.