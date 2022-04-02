“هالمرة صدق لا تجون”.. تركي آل الشيخ يعلن انتهاء فعاليات موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه مساء الجمعة، انتهاء فعاليات موسم الرياض، مستخدماً عبارته الشهيرة “هالمرة صدق لا تجون”، ودعا الجمهور لانتظار النسخة القادمة من الموسم.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو “تمثيلي” لشاب يعبر عن صدمته لانتهاء الموسم، حيث تنقل بين مناطقه المختلفة متمنياً على المنظمين استمرار الفعاليات لكن دون جدوى، فراجع مركز عمليات الموسم وعرض إحصائية تبين تضاعف مؤشرات السعادة بمنطقة الخليج عدة مرات منذ انطلاق الموسم، ثم زار البوليفارد ليجده قد اختتم فعالياته، مع وعد بموسم جديد أقوى. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن موسم الرياض انطلق في 20 أكتوبر 2021، وتضمن 7500 فعالية ترفيه، موزعة على 14 منطقة، وقد جذب أكثر من 15 مليون زائر.
هالمرة صدق … لا تجوووووون 😉😂#موسم_الرياض pic.twitter.com/Pwz6RHGdff
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 1, 2022