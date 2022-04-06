“البنك المركزي” يعلن الترخيص لشركة التبديل المالية

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم (الأربعاء)الترخيص لشركة “التبديل المالية” لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات.
وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي نتيجة اندماج مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة، ومؤسسة أسامة عبدالمحسن العمري للصرافة؛ ليبلغ إجمالي عدد مؤسسات وشركات الصرافة المرخص لها من قبل البنك المركزي 69 شركة ومؤسسة.
وأكد البنك مضيه في تمكين قطاع الصرافة عبر السماح بالاندماج للمؤسسات والشركات القائمة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتُحقق قيمة مضافة، بشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي. وفق “أخبار 24” .
وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.