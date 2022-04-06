تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى 29 شوال المقبل.
وأوضحت اللجنة أنه تم تكليف العديد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها الشهادة التي بموجبها يتم إصدار تصريح الإسكان.
ودعت أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها إلى تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.وفق “أخبار 24” .