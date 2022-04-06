نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بإبرة التردد الحراري.. مجمع الملك سلمان بالمدينة ينهي معاناة طفل من ورم عظمي
06/04/2022   6:20 م

بإبرة التردد الحراري.. مجمع الملك سلمان بالمدينة ينهي معاناة طفل من ورم عظمي

+ = -
703

تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، كان يعاني صعوبة بالحركة وألم مزمن لمدة 8 أشهر.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم عظمي حميد في عظمة الفخذ الأيمن مما أثر على حياته اليومية والدراسية.

وأبان أن الفريق الطبي التدخل قرر من قبل فريق الأشعة التداخلية، بواسطة إبرة التردد الحراري عن طريق الجلد وبوقت قياسي لمدة ساعة ونصف تحت التخدير الكامل وبدون مبضع جراحي. وفق “أخبار 24”.

وأبان بأن هذا الإجراء يعد من إجراءات الدرجة الأولى طبياً، وسيكون نواة أولية لعلاج العديد من الأورام، مثل أورام الكبد والكلى والغدة الدرقية بمنطقة المدينة المنورة .

بإبرة التردد الحراري.. مجمع الملك سلمان بالمدينة ينهي معاناة طفل من ورم عظمي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885205797.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.