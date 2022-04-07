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جديد المحليات > لحماية الجهات الحكومية والخاصة.. إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية بالمرافق الصناعية
07/04/2022   2:33 م

لحماية الجهات الحكومية والخاصة.. إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية بالمرافق الصناعية

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2022).

وأبانت أن هذه الوثيقة تهدف إلى تبني أفضل المعايير والممارسات في مجال الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية المرتبطة بالمرافق الصناعية الحساسة لدى الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تحدد الضوابط المعتمدة للأنظمة التشغيلية وأهدافها المتمثلة بالتقليل من المخاطر السيبرانية على المرافق الصناعية الحساسة التي تستخدم الأنظمة التشغيلية لرفع مستوى الأمن السيبراني.

كما تهدف وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية إلى تمكين الجهات المعنية من تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية كما تتضمن نطاق العمل وآلية المتابعة والالتزام بها. وفق “أخبار 24”.

لحماية الجهات الحكومية والخاصة.. إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية بالمرافق الصناعية

جديد المحليات
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